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9:27, 22 февраля 2017 208
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В ночь на среду в Рязанской области потушили два пожара

В ночь на среду в Рязанской области потушили два пожара

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на среду, 22 февраля, в Рязанской области потушили два пожара. Во время происшествия никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 1:38 загорелся жилое здание на улице Паустовского в Спас-Клепиках. Огонь уничтожил двухквартирный деревянный дом.

В тушении принимали участие пять автомобилей и 11 пожарных.

В 5:28 в селе Кирицы Спасского района также загорелся жилой дом. Огонь уничтожил деревянное здание с шиферной кровлей и сарай.

На пожар выезжали три автомобиля, шесть спасателей и двое добровольцев.

Причину возгораний и общий ущерб устанавливают.


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