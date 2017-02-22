В ночь на среду в Рязанской области потушили два пожара

В ночь на среду, 22 февраля, в Рязанской области потушили два пожара. Во время происшествия никто из людей не пострадал, сообщила
В 1:38 загорелся жилое здание на улице Паустовского в Спас-Клепиках. Огонь уничтожил двухквартирный деревянный дом.
В тушении принимали участие пять автомобилей и 11 пожарных.
В 5:28 в селе Кирицы Спасского района также загорелся жилой дом. Огонь уничтожил деревянное здание с шиферной кровлей и сарай.
На пожар выезжали три автомобиля, шесть спасателей и двое добровольцев.
Причину возгораний и общий ущерб устанавливают.