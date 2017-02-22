В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -14 градусов

В ночь на четверг, 23 февраля, в Рязанской области похолодает до -14 градусов. Об этом сообщила
Возможна переменная облачность и местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман.
Днем ожидается облачная погода, местами осадки и налипание мокрого снега, а также гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
Температура воздуха ночью по области -9, -4 градуса, местами до -14 градусов, в Рязани -8, -6 градусов; днем по области -3, +2 градуса, в Рязани -1, +1 градус.