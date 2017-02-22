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13:47, 22 февраля 2017 994
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В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -14 градусов

В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -14 градусов

Фото: Pixabay.com

В ночь на четверг, 23 февраля, в Рязанской области похолодает до -14 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возможна переменная облачность и местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман.

Днем ожидается облачная погода, местами осадки и налипание мокрого снега, а также гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

Температура воздуха ночью по области -9, -4 градуса, местами до -14 градусов, в Рязани -8, -6 градусов; днем по области -3, +2 градуса, в Рязани -1, +1 градус.


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