В центре Рязани на девушку чуть не упала глыба льда. Фото

В среду, 22 февраля, в центре Рязани на девушку чуть не упала глыба льда. Фотографию осколков она опубликовала на своей странице в Инстаграме.
Инцидент произошел около дома №53-б по улице Свободы.
«Друзья, будьте осторожнее в такую погоду! Эти жуткие глыбы упали с крыши, под которой через пять секунд должна была проходить. Жуть», — написала рязанка.
По словам девушки, она просто не успела завернуть за угол, куда и упал снег со льдом.
«Я услышала грохот и подумала, что что-то случилось. А когда повернула, увидела эти осколки. На крыше этого здания еще осталась кромка снега, которая также может упасть», — рассказала она.
Друзья, будьте осторожнее в такую погоду! Эти жуткие глыбы упали с крыши, под которой через пять секунд должна была проходить я😨 Жуть. Не зря говорят, что несколько дней до и после дня рождения - самое опасное время для человека. А еще мне сегодня ночью приснилось, как что-то сильно ударило меня по голове. Но, кажется, это было спелое яблоко😊 А после таких ледышек Ньютоном вряд ли станешь... #рязань