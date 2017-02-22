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15:22, 22 февраля 2017 342
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В центре Рязани на девушку чуть не упала глыба льда. Фото

В центре Рязани на девушку чуть не упала глыба льда. Фото

В среду, 22 февраля, в центре Рязани на девушку чуть не упала глыба льда. Фотографию осколков она опубликовала на своей странице в Инстаграме.

Инцидент произошел около дома №53-б по улице Свободы.

«Друзья, будьте осторожнее в такую погоду! Эти жуткие глыбы упали с крыши, под которой через пять секунд должна была проходить. Жуть», — написала рязанка.

По словам девушки, она просто не успела завернуть за угол, куда и упал снег со льдом.

«Я услышала грохот и подумала, что что-то случилось. А когда повернула, увидела эти осколки. На крыше этого здания еще осталась кромка снега, которая также может упасть», — рассказала она.


Друзья, будьте осторожнее в такую погоду! Эти жуткие глыбы упали с крыши, под которой через пять секунд должна была проходить я😨 Жуть. Не зря говорят, что несколько дней до и после дня рождения - самое опасное время для человека. А еще мне сегодня ночью приснилось, как что-то сильно ударило меня по голове. Но, кажется, это было спелое яблоко😊 А после таких ледышек Ньютоном вряд ли станешь... #рязань

Публикация от Дарья (@dariyasmi)

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