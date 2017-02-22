У рязанского торгового центра сбили человека

Во вторник, 21 февраля, у одного из торговых центров в Рязани Kia сбила мужчину. Об этом сообщила
Инцидент произошел в 17:15 на парковочной площадке.
В результате ДТП пострадавший обращался в больницу с травмой ноги.
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Во вторник, 21 февраля, у одного из торговых центров в Рязани Kia сбила мужчину. Об этом сообщила
Инцидент произошел в 17:15 на парковочной площадке.
В результате ДТП пострадавший обращался в больницу с травмой ноги.
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О новых мобильных технологиях и развитии сотовой связи в Рязанской области редакции «Рязанского городского сайта» рассказала директор рязанского филиала Tele2 Ирина Тараканова.