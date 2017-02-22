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11:28, 22 февраля 2017 316
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У рязанского торгового центра сбили человека

У рязанского торгового центра сбили человека

Во вторник, 21 февраля, у одного из торговых центров в Рязани Kia сбила мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 17:15 на парковочной площадке.

В результате ДТП пострадавший обращался в больницу с травмой ноги.


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23 часа назад
«Абоненты переходят в мессенджеры». Директор Tele2 в Рязани дала интервью RZN.info

«Абоненты переходят в мессенджеры». Директор Tele2 в Рязани дала интервью RZN.info

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