Сотрудника скопинской колонии заподозрили в получении взятки

Сотрудника исправительной колонии №1, расположенной в поселке Центральный Милославского района, подозревают в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ.
По данным следствия, в ноябре 2016 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности пронес на территорию тюрьмы десять сим-карт и получил за это десять тысяч рублей.
Правоохранители выясняют обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.