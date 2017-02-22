С Байконура запущена последняя в истории ракета «Союз-У». Видео

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-05», который доставит экипажу Международной космической станции (МКС) около 2,5 тонны грузов, передает
После отделения корабль будет находиться в автономном полете двое суток. Стыковка корабля к МКС запланирована на 11:34 мск 24 февраля.
Это последний в истории пуск ракеты «Союз-У». В дальнейшем все пуски грузовых кораблей будут проводиться на новых ракетах «Союз-2.1а».
Ракета-носитель среднего класса «Союз-У» была разработана на базе ракеты «Союз» и эксплуатировалась с 1973 года. От предшественников отличают двигатели первой и второй ступеней с повышенными энергетическими характеристиками.
Всего с помощью этой ракеты было совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными.