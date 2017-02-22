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9:31, 22 февраля 2017 174
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С Байконура запущена последняя в истории ракета «Союз-У». Видео

С Байконура запущена последняя в истории ракета «Союз-У». Видео

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-05», который доставит экипажу Международной космической станции (МКС) около 2,5 тонны грузов, передает ТАСС.

После отделения корабль будет находиться в автономном полете двое суток. Стыковка корабля к МКС запланирована на 11:34 мск 24 февраля.

Это последний в истории пуск ракеты «Союз-У». В дальнейшем все пуски грузовых кораблей будут проводиться на новых ракетах «Союз-2.1а».

Ракета-носитель среднего класса «Союз-У» была разработана на базе ракеты «Союз» и эксплуатировалась с 1973 года. От предшественников отличают двигатели первой и второй ступеней с повышенными энергетическими характеристиками.

Всего с помощью этой ракеты было совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными.


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