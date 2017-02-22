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11:04, 22 февраля 2017 225

Рязанские газовики получили статус профессиональных спасателей

Рязанские газовики получили статус профессиональных спасателей

Специалисты аварийно-диспетчерской службы компании «Рязаньгоргаз» успешно завершили аттестацию в специальной отраслевой комиссии Минэнерго России и получили статус профессиональных спасателей.

В составе формирования 16 человек — все они прошли сложную специальную подготовку, где подтвердили свою квалификацию для ведения газоспасательных работ, а также участия в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций.

На данный момент спасательное формирование «Рязаньгоргаз» насчитывает пять аварийно-спасательных автомобилей, укомплектованных всем необходимым для проведения работ: слесарным и искробезопасным инструментом, специальными фильтрующие противогазами, газопоисковыми приборами и др. Кроме того, аварийно-спасательные экипажи оснащены санитарными сумками с набором медикаментов, перевязочных материалов и носилками. В соответствии с нормативными требованиями работа аварийно-спасательного формирования осуществляется в круглосуточном режиме.

«На базе аварийно-диспетчерской службы уже несколько лет существует нештатное аварийно-спасательное подразделение. Теперь формирование получило статус профессионального, что говорит о росте мастерства и профессионализма его участников», — отметил начальник аварийно-диспетчерской службы АО «Рязаньгоргаз» Олег Сигалкин.


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