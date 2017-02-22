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15:58, 22 февраля 2017 127
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Рязанская область вошла в топ-10 по покупкам машин на душу населения

Рязанская область вошла в топ-10 по покупкам машин на душу населения

По итогам 2016 года Рязанская область заняла девятое место в стране по продажам машин на душу населения. Такие данные опубликовало агентство «Автостат» в среду, 22 февраля.

Согласно им, на тысячу жителей региона приходилось 10 сделок. Такой же округленный результат зафиксировали в Воронежской области, Пермском крае, Тамбовской и Нижегородской областях.

Список возглавили Санкт-Петербург, Москва (по 16) и Татарстан (15). Также выше Рязанской области оказались Самарская, Московская, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия и Удмуртия.

Среднее значение по стране — 9 покупок на тысячу человек.

По данным агентства, за прошлый год в регионе купили 11,2 тысячи новых легковых авто.


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