Рязанская гречка войдет в исследование Роскачества

Российская система качества провела первую публичную закупку гречневой крупы. В репрезентативную выборку вошел и рязанский образец, сообщила пресс-служба организации.
В экспертной лаборатории продукцию исследуют по 104 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие пестицидов различных групп и посторонних примесей. Более того, крупу проверят на остатки всех известных сельскохозяйственных химикатов, которые используются как в России, так и за рубежом.
Рязанцы узнают, соответствует ли местная гречка требованиям ГОСТов. «Высококачественный продукт должен быть хорошей зерновой прожарки и состоять только из зрелых зерен, не должен содержать генно-модифицированных организмов и остатков мертвых насекомых», — говорится в сообщении.
Замруководителя Роскачества Мария Сапунцова подчеркнула, что спрос на товары, отмеченные государственным Знаком качества, обычно растет. «В среднем, объем продаж таких товаров увеличивается на 40%, в то время как некачественные товары уходят с рынка за счет падения спроса», — добавила она.
Результаты масштабного исследования, куда войдет и рязанская гречка, будут доступны общественности на