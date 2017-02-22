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11:52, 22 февраля 2017 57
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Рязанская гречка войдет в исследование Роскачества

Рязанская гречка войдет в исследование Роскачества

Российская система качества провела первую публичную закупку гречневой крупы. В репрезентативную выборку вошел и рязанский образец, сообщила пресс-служба организации.

В экспертной лаборатории продукцию исследуют по 104 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие пестицидов различных групп и посторонних примесей. Более того, крупу проверят на остатки всех известных сельскохозяйственных химикатов, которые используются как в России, так и за рубежом.

Рязанцы узнают, соответствует ли местная гречка требованиям ГОСТов. «Высококачественный продукт должен быть хорошей зерновой прожарки и состоять только из зрелых зерен, не должен содержать генно-модифицированных организмов и остатков мертвых насекомых», — говорится в сообщении.

Замруководителя Роскачества Мария Сапунцова подчеркнула, что спрос на товары, отмеченные государственным Знаком качества, обычно растет. «В среднем, объем продаж таких товаров увеличивается на 40%, в то время как некачественные товары уходят с рынка за счет падения спроса», — добавила она.

Результаты масштабного исследования, куда войдет и рязанская гречка, будут доступны общественности на портале Роскачества в конце марта.


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