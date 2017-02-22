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21:20, 22 февраля 2017 964
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Рязанка на «Давай поженимся» подарила Гузеевой сборник стихов Есенина. Видео

Рязанка на «Давай поженимся» подарила Гузеевой сборник стихов Есенина. Видео

Рязанка на «Давай поженимся» подарила Гузеевой сборник стихов Есенина. Программу с Юлией показали в эфире в среду, 22 февраля.

26-летняя девушка выступила в роли одной из трех невест, которых выбирал жених. Им стал сотрудник службы спасения Сергей. Юлия работает в юристом-консультантом в УМВД.

В своем номере девушка станцевала с женихом под песню в исполнении гармониста Ивана Гранкова в форме десантника. Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Тамаре Глобе она подарила сборники стихотворений Есенина.

В итоге Сергей выбрал Юлию. «Я очень-очень рада», — поделилась она.


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