Рязанка на «Давай поженимся» подарила Гузеевой сборник стихов Есенина. Видео

Рязанка на «Давай поженимся» подарила Гузеевой сборник стихов Есенина. Программу с Юлией показали в эфире в среду, 22 февраля.
26-летняя девушка выступила в роли одной из трех невест, которых выбирал жених. Им стал сотрудник службы спасения Сергей. Юлия работает в юристом-консультантом в УМВД.
В своем номере девушка станцевала с женихом под песню в исполнении гармониста Ивана Гранкова в форме десантника. Ларисе Гузеевой, Розе Сябитовой и Тамаре Глобе она подарила сборники стихотворений Есенина.
В итоге Сергей выбрал Юлию. «Я очень-очень рада», — поделилась она.