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19:49, 22 февраля 2017 231
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Рязанцев осудили за серию краж автомобилей и другого транспорта

Рязанцев осудили за серию краж автомобилей и другого транспорта

Фото: Pixabay.com

Рязанцев осудили за серию краж автомобилей и другого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

В сентябре 2015 года мужчина приобрел специальное устройство для отключения сигнализации машины и инструменты для взлома. С помощью этих предметов он угнал два автомобиля, после чего для следующих преступлений позвал знакомого. Вместе мужчины похитили прицеп, гидроцикл и строительные инструменты.

Одному из злоумышленников назначили наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Второму — в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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