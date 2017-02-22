Рязанцев осудили за серию краж автомобилей и другого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
В сентябре 2015 года мужчина приобрел специальное устройство для отключения сигнализации машины и инструменты для взлома. С помощью этих предметов он угнал два автомобиля, после чего для следующих преступлений позвал знакомого. Вместе мужчины похитили прицеп, гидроцикл и строительные инструменты.
Одному из злоумышленников назначили наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Второму — в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.