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14:52, 22 февраля 2017 72
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Рязань потратит еще 50 миллионов на строительство школы в Песочне

Рязань потратит еще 50 миллионов на строительство школы в Песочне

Рязань потратит еще 50 миллионов рублей на строительство школы в Песочне. Городская Дума утвердила изменения в бюджет в среду, 22 февраля. Сумма потребовалась на софинансирование субсидий из федеральной казны, отметила зампредседателя бюджетного комитета Думы Евгения Есакова.

Средства изыскали за счет перераспределения расходов, сняв их с ремонта дворов, рассказал глава Рязани Владислав Фролов журналистам. По его словам, на этой статье осталось 57 миллионов, к которым добавится еще 100 из федеральной казны.

Также в бюджет внесли деньги, оставшиеся с прошлого года. 27,6 миллиона рублей пойдет на расселение аварийного жилья, 4,5 миллиона — на покупку жилья сиротам.


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