Рязань потратит еще 50 миллионов на строительство школы в Песочне

Рязань потратит еще 50 миллионов рублей на строительство школы в Песочне. Городская Дума утвердила изменения в бюджет в среду, 22 февраля. Сумма потребовалась на софинансирование субсидий из федеральной казны, отметила зампредседателя бюджетного комитета Думы Евгения Есакова.
Средства изыскали за счет перераспределения расходов, сняв их с ремонта дворов, рассказал глава Рязани Владислав Фролов журналистам. По его словам, на этой статье осталось 57 миллионов, к которым добавится еще 100 из федеральной казны.
Также в бюджет внесли деньги, оставшиеся с прошлого года. 27,6 миллиона рублей пойдет на расселение аварийного жилья, 4,5 миллиона — на покупку жилья сиротам.