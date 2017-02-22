Родственники ищут пропавшего полтора года назад в Ивановской области рязанца

24-летний рязанец пропал в Ивановской области. Об этом сообщили родственники молодого человека.
Дмитрий Мишуров пропал 14 августа 2015 года в селе Степашево Ивановской области. Ранее он жил в селе Казарь Рязанской области.
Рост 185 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы. Особые приметы: шрам на левой брови, справа на подбородке родинка, шрам на тыльной стороне левой ладони.
Родственники предполагают, что Дмитрий мог вернуться в Рязанскую область.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят звонить по телефонам: 8-