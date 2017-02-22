«Праздник патриотов». Любимов наградил лучших военных региона

Во среду, 22 февраля, в зале областной филармонии прошло празднование Дня защитника Отечества. Концерт посетил врио губернатора Николай Любимов, депутаты и чиновники города, курсанты, офицеры, пенсионеры, ветераны, школьники и студенты.
Николай Любимов поздравил всех жителей области с Днем защитника Отечества: «Это праздник настоящих патриотов, мужественных и сильных волей и духом людей, готовых защищать свою Родину от любых угроз, отстаивать свободу и независимость государства».
Он отметил сильные военные традиции на рязанской земле, назвав местное десантное училище «прославленным», а рязанских военных летчиков — «мастерами высшего пилотажа».
«День защитника Отечества служит хорошим поводом, чтобы на ярких примерах еще раз продемонстрировать современному поколению, что своими вооруженными силами нужно дорожить», — подчеркнул врио губернатора. — «Это особенно важно сегодня, когда страна переживает непростое время: усиливаются военные риски, предпринимаются попытки исказить военную правду о роли нашего государства в освобождении мира от фашизм».
В честь праздника Николай Любимов вручил региональные награды лучшим военным Рязанской области.
На концерте выступил военный оркестр десантного училища и хор рязанского музыкального колледжа имени Пироговых.