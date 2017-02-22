Праздник Масленицы на Лыбедском бульваре начнется в 14 часов

Прио-Внешторгбанк и администрация Рязани пригласили горожан на праздник «Душа моя Масленица». В этом году он впервые пройдет на новом месте — Лыбедском бульваре — 24 февраля.
Рязанцев ждут обжорный ряд, аттракционы для взрослых и детей, а также концертная программа на двух сценах. Доступ на бульвар обеспечат со всех сторон. Для автомобилистов организуют парковку на площади Ленина, также машину можно будет оставить на близлежащих улицах.
Программа гуляний:
- 14:00. Театрализованное представление, обжорный ряд, молодецкие потешки;
- 15:00. Торжественное открытие;
- 17:00. Масленичный столб;
- 18:00. Концерт The Timers;
- 18:45. Сожжение Масленицы, фейерверк.
Главным аттракционом вновь станет масленичный столб. Все желающие смогут побороться за ценные призы. Кроме того, для детей заготовили десять тысяч бесплатных сувениров.