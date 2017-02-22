Похитившей 200 тысяч рублей под видом соцработника рязанке грозит шесть лет тюрьмы

Похитившей 200 тысяч рублей под видом соцработника рязанке предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
С мая по октябрь 2016 года 26-летняя женщина приходила в дома преимущественно пожилых людей и говорила, что она представитель газовой службы, Сбербанка или соцработник. Таким образом проникнув в жилище, женщина похищала деньги.
Злоумшыленница совершила шесть таких преступлений на общую сумму более 200 тысяч рублей.
Обвиняемую арестовали. Женщине предъявили обвинение по пункту «а» части № статьи 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.