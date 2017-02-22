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9:11, 22 февраля 2017 817
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Планировку седьмого микрорайона Песочни решили изменить

Планировку седьмого микрорайона Песочни решили изменить

В Рязани назначили публичные слушания по изменению планировки микрорайона ДПР-7,7А. Постановление главы города об их проведении официально опубликовали в среду, 22 февраля. Содержание проекта в документе не раскрывается.

Слушания пройдут 29 марта в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. Там же до этого дня будут принимать замечания и предложения. Телефон: 29-78-17.

Решение по проекту примет городская администрация с учетом результатов слушаний.


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