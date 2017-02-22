Планировку седьмого микрорайона Песочни решили изменить

В Рязани назначили публичные слушания по изменению планировки микрорайона ДПР-7,7А. Постановление главы города об их проведении официально опубликовали в среду, 22 февраля. Содержание проекта в документе не раскрывается.
Слушания пройдут 29 марта в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. Там же до этого дня будут принимать замечания и предложения. Телефон: 29-78-17.
Решение по проекту примет городская администрация с учетом результатов слушаний.