На Приборном заводе отметили День защитника Отечества

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) отметили День защитника Отечества. Торжественное мероприятие началось с возложения гирлянды Воинской славы и цветов к стеле с Огнем памяти Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ).
В церемонии приняли участие руководители предприятия, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, представители трудовых коллективов.
Традиция возложения цветов к памятной стеле у проходной завода берет свое начало в 2005 году. В честь 60-летия Великой Победы завод у своей проходной воздвиг мемориал, увековечивший имена участников Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли значительный вклад в его развитие. С тех пор в честь памятных воинских дат работники завода приносят к подножию комплекса цветы, звучит минута молчания в память о погибших и умерших ветеранах.
Также активисты заводского Молодежного центра возложили цветы к мемориальным доскам бывшим работникам ГРПЗ — Героям Советского Союза и Кавалеру трех Орденов Славы, установленных в Рязани.
С 2010 года молодые работники ГРПЗ возлагают цветы к мемориальным доскам героев и отдают дань памяти и уважения сынам Отечества, чьи имена вошли не только в историю завода, но и в историю России в целом.
К 65-летию Великой Победы по инициативе и на средства ГРПЗ в городе Рязани на домах, где проживали трудившиеся на заводе Герои Советского Союза: Илья Андрианов, Василий Аулов, Никита Синицын и Кавалер трех орденов Славы Александр Зайцев установили памятные доски.