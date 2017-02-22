На праздновании Масленицы рязанцы поучаствуют в создании бренда города. Об этом сообщили на
Речь идет о гуляниях на Лыбедском бульваре в пятницу, 24 февраля. Рязанцы смогут заполнить анкету, в которой они выскажут свое мнение о том, каким они видят бренд города.
Подобные анкеты размещены в торговых центрах, кафе, ресторанах, супермаркетах, библиотеках, концертных площадках и театрах. Для ее заполнения необходимо обратиться к администратору заведения.
Ответить на вопрос «С чем у вас ассоциируется Рязань?» можно на специальном