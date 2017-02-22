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13:29, 22 февраля 2017 603
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На праздновании Масленицы рязанцы поучаствуют в создании бренда города

На праздновании Масленицы рязанцы поучаствуют в создании бренда города

Фото: Администрация Рязани

На праздновании Масленицы рязанцы поучаствуют в создании бренда города. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Речь идет о гуляниях на Лыбедском бульваре в пятницу, 24 февраля. Рязанцы смогут заполнить анкету, в которой они выскажут свое мнение о том, каким они видят бренд города.

Подобные анкеты размещены в торговых центрах, кафе, ресторанах, супермаркетах, библиотеках, концертных площадках и театрах. Для ее заполнения необходимо обратиться к администратору заведения.

Ответить на вопрос «С чем у вас ассоциируется Рязань?» можно на специальном сайте.


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