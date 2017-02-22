Хакеры атаковали десятки стратегических объектов в России и на Украине, передает
Целью кибершпионов стали объекты инфраструктуры, СМИ и исследовательские организации, расположенные, помимо России, в Донецкой и Луганской областях Украины, а также в Саудовской Аравии и Австрии. Примечательно, что хакеры шпионили за людьми, подключаясь к встроенным микрофонам стационарных компьютеров.
Мошенники собирали аудиозаписи разговоров, снимки с экранов компьютеров, документы и пароли. Специалисты по кибербезопасности заявили, что за атакой явно может стоять серьезная организация, поскольку использовались огромные людские ресурсы для сортировки и расшифровки такого объема информации ежедневно.
Вредоносные программы внедрялись с помощью инфицированных документов в программе Microsoft Word, CyberX, отмечается в сообщении.