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15:34, 22 февраля 2017 168
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Группа «Пикник» представит в Рязани юбилейный концерт

Группа «Пикник» представит в Рязани юбилейный концерт

18 марта в концертном зале Рязанской филармонии выступит группа «Пикник». Концерт пройдет в рамках юбилейного тура, посвященного 35-летию группы. В новой программе музыканты представят как первые свои песни, так и знаменитые хиты.

На юбилейном концерте прозвучат хиты «Пикника», начиная от «Иероглифа», «Вечера», «Ночи», «Египтянина», «У Шамана три руки» и заканчивая «Большой игрой». Некоторые песни, например, «Говорит и показывает», получат новое концертное прочтение. Зазвучит многоголосие в песне «Любо, братцы, любо!», которую группа исполнит в туре впервые.

По традиции концерт превратится в шоу с участием «шамана», «гиганта» на ходулях и «живой виолончели». В новой одежде предстанет «кукла с человеческим лицом». Кроме того, представление дополнит оригинальный видеоряд.

В новой программе зазвучит укулеле, а гитарные партии исполнят на мастеровой гитаре, эксклюзивной по форме и звучанию.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте и в кассах концертного зала имени Есенина.

Фото Виктор Усачев


© RZN.info

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