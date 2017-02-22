Группа «Пикник» представит в Рязани юбилейный концерт

18 марта в концертном зале Рязанской филармонии выступит группа «Пикник». Концерт пройдет в рамках юбилейного тура, посвященного 35-летию группы. В новой программе музыканты представят как первые свои песни, так и знаменитые хиты.
На юбилейном концерте прозвучат хиты «Пикника», начиная от «Иероглифа», «Вечера», «Ночи», «Египтянина», «У Шамана три руки» и заканчивая «Большой игрой». Некоторые песни, например, «Говорит и показывает», получат новое концертное прочтение. Зазвучит многоголосие в песне «Любо, братцы, любо!», которую группа исполнит в туре впервые.
По традиции концерт превратится в шоу с участием «шамана», «гиганта» на ходулях и «живой виолончели». В новой одежде предстанет «кукла с человеческим лицом». Кроме того, представление дополнит оригинальный видеоряд.
В новой программе зазвучит укулеле, а гитарные партии исполнят на мастеровой гитаре, эксклюзивной по форме и звучанию.
Билеты на концерт можно приобрести на
Фото Виктор Усачев