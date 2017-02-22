ФАС с третьей попытки разрешила Рязани дать льготу цирку

Рязанский цирк получил льготу по аренде муниципального общежития на март-декабрь 2017 года. Ставку снизила городская дума в среду, 22 февраля, после согласования с областным управлением ФАС. Росгосцирк будет платить за 1 549,7 квадратного метра в доме №1 по переулку Войкова 3 137 рублей в месяц.
Ранее антимонопольное ведомство отклонило несколько предложений властей о снижении аренды задним числом — за период
По его словам, цирк готов оплатить аренду за прошлые годы в полном объеме. В целом, есть «клубок» юридических вопросов, которые скоро должны решиться, отметил Фролов.