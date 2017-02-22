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12:57, 22 февраля 2017 158
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ФАС с третьей попытки разрешила Рязани дать льготу цирку

ФАС с третьей попытки разрешила Рязани дать льготу цирку

Рязанский цирк получил льготу по аренде муниципального общежития на март-декабрь 2017 года. Ставку снизила городская дума в среду, 22 февраля, после согласования с областным управлением ФАС. Росгосцирк будет платить за 1 549,7 квадратного метра в доме №1 по переулку Войкова 3 137 рублей в месяц.

Ранее антимонопольное ведомство отклонило несколько предложений властей о снижении аренды задним числом — за период с июня 2015 года, с января 2017-го. Сотрудники, которые готовили эти проекты, «наказаны», заявил журналистам глава города Владислав Фролов.

По его словам, цирк готов оплатить аренду за прошлые годы в полном объеме. В целом, есть «клубок» юридических вопросов, которые скоро должны решиться, отметил Фролов.


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