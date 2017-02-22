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14:52, 22 февраля 2017 70
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Двоим жителям Ряжска грозит до пяти лет тюрьмы за серийную кражу коров

Двоим жителям Ряжска грозит до пяти лет тюрьмы за серийную кражу коров

Полицейские задержали двух злоумышленников, подозреваемых в серии краж коров. Двух жителей города Ряжска 28-ми и 32-х лет задержали, когда они готовились совершить очередное хищение с территории животноводческой фермы, расположенной в окрестностях села Новочернеево.

В полицию обратились работники двух ферм, расположенных в Шацком районе. Животноводы обнаружили неподалеку от ферм шкуры и части разделанных туш и позже досчитались в стадах трех буренок. Видимо, злоумышленники, незаметно похитив корову, тут же забивали и разделывали ее. Добычу вывозили на автомобиле.

В это время от коллег из Липецка поступила информация о том, что недалеко от одного из рынков города были обнаружены фрагменты коровьих туш. Куски мяса были вполне рентабельными, но, видимо, их не удалось вовремя реализовать и продавцы просто выбросили протухшую говядину. Так безответственно к плодам животноводческого труда могли относиться только похитители крупного рогатого скота. Полицейским удалось собрать информацию о внешнем виде предполагаемых злоумышленников

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» проанализировав сведения, полученные от липецких полицейских, нацелили на розыск подозреваемых местных жителей.

Вскоре жители Шацкого района заметили машину, в которой были двое парней в испачканной темными волосами и бурыми пятнами одежде. Эта «рабочая» одежда забойщиков была одной из примет злоумышленников.

Получив сообщение о появление в районе подозрительного автомобиля, оперативники немедленно выехали и задержали их у фермы. Кроме следов крови и шерсти животных на одежде, у злоумышленников обнаружили топоры и ножи для разделки мяса. Установить причастность задержанных к краже не составило труда.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.


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