Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» на Московском покажет рязанцам новый Tiguan

Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» покажет рязанцам новый
В рамках старта продаж все желающие смогут пройти тест-драйв на новом Tiguan.
Также гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: аттракционы виртуальной реальности, гонки на радиоуправляемых машинках, лазертэг, химическое шоу, традиционные русские забавы и праздничное угощение.
«Впереди чудесный праздник Масленицы. И мы сделаем его еще ярче. Ждем всех желающих в развлекательном комплексе „В некотором царстве“, который расположен на трассе Рязань-Клепики (13 км по дороге в Солотчу)», — отметили в компании.
Цена нового Volkswagen Tiguan стартуют с отметки 1 459 000 рублей. Модель включает включают три комплектации и 13 уровней оснащения. Полный привод 4 Motion с различными профилями движения обеспечит максимальную проходимость, комфорт и удовольствие от поездки. Информационно развлекательная система нового Volkswagen Tiguan обладает всеми необходимыми мультимедийными функциями, а возможность подключить к системе свой смартфон делает ее функционал еще шире.
Все инновации нового Tiguan можно протестировать на