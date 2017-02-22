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11:59, 22 февраля 2017 379

Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» на Московском покажет рязанцам новый Tiguan

Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» на Московском покажет рязанцам новый Tiguan

Дилерский центр Фольксваген «ИнтерАвто» покажет рязанцам новый Volkswagen Tiguan. Презентация пройдет в субботу, 25 февраля, в 12:00, в развлекательном комплексе «В некотором царстве», при поддержке партнеров кампания «Star Line» и фитнесс-центр «Графит».

В рамках старта продаж все желающие смогут пройти тест-драйв на новом Tiguan.

Также гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: аттракционы виртуальной реальности, гонки на радиоуправляемых машинках, лазертэг, химическое шоу, традиционные русские забавы и праздничное угощение.

«Впереди чудесный праздник Масленицы. И мы сделаем его еще ярче. Ждем всех желающих в развлекательном комплексе „В некотором царстве“, который расположен на трассе Рязань-Клепики (13 км по дороге в Солотчу)», — отметили в компании.

Цена нового Volkswagen Tiguan стартуют с отметки 1 459 000 рублей. Модель включает включают три комплектации и 13 уровней оснащения. Полный привод 4 Motion с различными профилями движения обеспечит максимальную проходимость, комфорт и удовольствие от поездки. Информационно развлекательная система нового Volkswagen Tiguan обладает всеми необходимыми мультимедийными функциями, а возможность подключить к системе свой смартфон делает ее функционал еще шире.

Все инновации нового Tiguan можно протестировать на презентации 25 февраля в 12:00 в развлекательном центре «В некотором царстве», а также в автосалоне «ИнтерАвто» на Московском 24.


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