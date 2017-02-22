Афиша RZN.info рекомендует посетить праздник «Душа моя Масленица» и концерт Ани Лорак

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Эта праздничная неделя принесет нам четыре выходных, в числе которых День защитника Отечества и Масленица. За это время в городе пройдет много культурных мероприятий, среди которых рязанцы смогут найти событие по душе.
На Лыбедском бульваре 24 февраля пройдет традиционный праздник «Душа моя Масленица» с участием рязанских артистов и коллективов. Свою версию праздника Широкой Масленицы предлагает и рязанская филармония.
Кафе «Фонтан» в честь Дня защитника Отечества предлагает фестиваль «Гитарные фишки» в котором примут участие рязанские музыканты Николай Моро, Станислав Глушенков, Владимир Козаченко и Григорий Шаландин. А в клубе More пройдет официальный кастинг на телешоу «Дом 2».
Среди заметных концертов этой недели стоит выделить шоу «Каролина» украинской певицы Ани Лорак, которое пройдет в рязанской филармонии 23 февраля, а также сразу два танцевальных фестиваля — «Черный котенок» во Дворце молодежи и «Репутация» в театре Драмы.
В кафе «Фонтан» 26 февраля пройдет ДрФест — фестиваль песен Вени Дркина с участием рязанских музыкантов.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».