Любимов велел обеспечить антитеррористическую безопасность во время праздников

Врио рязанского губернатора Николай Любимов велел обеспечить антитеррористическую безопасность во время предстоящих праздников. Об этом во вторник, 21 февраля,
Любимов подчеркнул, что площадкам проведения праздничных гуляний нужно уделить серьезное внимание.
«Профильным структурам необходимо приложить максимум сил, предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность жителей, не допустить нарушений общественного порядка, тем более проявлений экстремизма и терроризма. Такие задачи ставят Президент РФ В.В. Путин и Национальный антитеррористический комитет», — сказал глава региона.
Он поручил провести все необходимые мероприятия по охране предприятий транспорта, жизнеобеспечения, промышленности и энергетики, а также выстроить взаимодействие всех сил и средств на случай возникновения малейших рисков.