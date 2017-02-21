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17:19, 21 февраля 2017 214
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В Рязанской области подешевела картошка. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевела картошка. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевел картофель. Поднялась значительнее всего стоимость сливочного масла. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 20 февраля, RZN.info сообщил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • маргарин — 98,78 рубля за кг;
  • сахар — 40,29 рубля за кг;
  • капусту — 13,51 рубля за кг;
  • водку — 539,47 рубля за л;
  • сосиски и сардельки — 268,98 рубля за кг;
  • сливочное масло — 411,97 рубля за кг;
  • стерилизованное молоко — 59,32 рубля за литр;
  • творог — 226,79 рубля за кг;
  • карамель — 191,13 рубля за кг;
  • картофель — 14,29 рубля за кг;
  • лук — 18,77 рубля за кг;
  • пастеризованное молоко — 38,87 рубля за литр;
  • печенье — 107,13 рубля за кг;
  • вермишель — 40,88 рубля за кг;
  • морковь — 16,59 рубля за кг.

По сравнению с ценами на 13 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • сливочное масло — на 2,1%;
  • помидоры — на 1,3% (до 136,02 рубля кг);
  • рыба — на 1,1% (до 127,23 рубля за кг);
  • капуста — на 1%.

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

  • картофель — на 5,8%;
  • свинина — на 2,3% (до 234,53 рубля за кг);
  • гречневая крупа — на 2% (до 68,02 рубля за кг);
  • морковь — на 2%;
  • сахар — на 1,5%.

© RZN.info

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