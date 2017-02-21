В Рязанской области подешевела картошка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевел картофель. Поднялась значительнее всего стоимость сливочного масла. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 20 февраля, RZN.info сообщил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- маргарин — 98,78 рубля за кг;
- сахар — 40,29 рубля за кг;
- капусту — 13,51 рубля за кг;
- водку — 539,47 рубля за л;
- сосиски и сардельки — 268,98 рубля за кг;
- сливочное масло — 411,97 рубля за кг;
- стерилизованное молоко — 59,32 рубля за литр;
- творог — 226,79 рубля за кг;
- карамель — 191,13 рубля за кг;
- картофель — 14,29 рубля за кг;
- лук — 18,77 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 38,87 рубля за литр;
- печенье — 107,13 рубля за кг;
- вермишель — 40,88 рубля за кг;
- морковь — 16,59 рубля за кг.
По сравнению с ценами на 13 февраля в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- сливочное масло — на 2,1%;
- помидоры — на 1,3% (до 136,02 рубля кг);
- рыба — на 1,1% (до 127,23 рубля за кг);
- капуста — на 1%.
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- картофель — на 5,8%;
- свинина — на 2,3% (до 234,53 рубля за кг);
- гречневая крупа — на 2% (до 68,02 рубля за кг);
- морковь — на 2%;
- сахар — на 1,5%.