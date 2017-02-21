В Рязанской области из оборота изъяли 40 флаконов «боярышника». Об этом во вторник, 21 февраля,
Внеплановые проверки провели в отношении индивидуальных предпринимателей Дурновой Е.В. (Спасский район, село Ижевское улица Красная дом №70), Жарковой Н. А. (Спасский район, село Ижевское улица Зеленая дом №48), Титенко Г. В. (Путятинский район, село Новая Деревня, улица Центральная) и Абрамовой О.Н. (Рязань, улица Ситниковская, дом №34-а). Специалисты установили факты реализации непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28%. Они арестовали 3,25 литра жидкости.
В отношении индивидуальных предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении по статье14.2 КоАП РФ.