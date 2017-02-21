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17:53, 21 февраля 2017 479
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В Рязанской области из оборота изъяли 40 флаконов «боярышника»

В Рязанской области из оборота изъяли 40 флаконов «боярышника»

В Рязанской области из оборота изъяли 40 флаконов «боярышника». Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Внеплановые проверки провели в отношении индивидуальных предпринимателей Дурновой Е.В. (Спасский район, село Ижевское улица Красная дом №70), Жарковой Н. А. (Спасский район, село Ижевское улица Зеленая дом №48), Титенко Г. В. (Путятинский район, село Новая Деревня, улица Центральная) и Абрамовой О.Н. (Рязань, улица Ситниковская, дом №34-а). Специалисты установили факты реализации непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28%. Они арестовали 3,25 литра жидкости.

В отношении индивидуальных предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении по статье14.2 КоАП РФ.


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7 часов назад
«Абоненты переходят в мессенджеры». Директор Tele2 в Рязани дала интервью RZN.info

«Абоненты переходят в мессенджеры». Директор Tele2 в Рязани дала интервью RZN.info

О новых мобильных технологиях и развитии сотовой связи в Рязанской области редакции «Рязанского городского сайта» рассказала директор рязанского филиала Tele2 Ирина Тараканова.

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