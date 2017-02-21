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11:46, 21 февраля 2017 1 084

В Рязанском «Политехе» стартовал региональный конкурс православного рисунка и эссе

В Рязанском «Политехе» стартовал региональный конкурс православного рисунка и эссе

В рамках проекта Рязанского политехнического института «Открой свою землю», который проходит под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память», проводится региональный этап первого международного конкурса-фестиваля рисунка и эссе «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит», который посвящен новомученикам, исповедникам, подвижникам благочестия Русской Церкви.

В конкурсе-фестивале могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 6 лет до 25 лет. Первый тур — региональный проводится с 15 декабря по 10 марта.

Номинации фестиваля:

  • «Одухотворенный образ новомученика»;
  • «Лучшее эссе о подвиге новомучеников»;
  • «Лучшая идея увековечения подвига исповедничества»;
  • «Одухотворенный портретный образ подвижника благочестия, пострадавшего в годы репрессий» (живопись, графика или смешанная техника);
  • «Пейзаж, символизирующий подвиг исповедничества» (живопись, графика или смешанная техника);
  • «Образы новомучеников и исповедников в композиции» (живопись);
  • «Образы новомучеников и исповедников в композиции» (графика).

Желающие принять участие в конкурсе должны предоставить свои работы до 10 марта в Рязанский политехнический институт по адресу: Рязань, улица Право-Лыбедская, дом №26/53, предварительно позвонив по телефону +7 (900) 907-12-12.

Работы победителей регионального конкурса будут отправлены на второй тур.


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