В Рязанском «Политехе» стартовал региональный конкурс православного рисунка и эссе

В рамках проекта Рязанского политехнического института «Открой свою землю», который проходит под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память», проводится региональный этап первого международного конкурса-фестиваля рисунка и эссе «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит», который посвящен новомученикам, исповедникам, подвижникам благочестия Русской Церкви.
В конкурсе-фестивале могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 6 лет до 25 лет. Первый тур — региональный проводится с 15 декабря по 10 марта.
Номинации фестиваля:
- «Одухотворенный образ новомученика»;
- «Лучшее эссе о подвиге новомучеников»;
- «Лучшая идея увековечения подвига исповедничества»;
- «Одухотворенный портретный образ подвижника благочестия, пострадавшего в годы репрессий» (живопись, графика или смешанная техника);
- «Пейзаж, символизирующий подвиг исповедничества» (живопись, графика или смешанная техника);
- «Образы новомучеников и исповедников в композиции» (живопись);
- «Образы новомучеников и исповедников в композиции» (графика).
Желающие принять участие в конкурсе должны предоставить свои работы до 10 марта в Рязанский политехнический институт по адресу: Рязань, улица Право-Лыбедская, дом №26/53, предварительно позвонив по телефону
Работы победителей регионального конкурса будут отправлены на второй тур.