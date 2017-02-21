В этом году покорители рязанского Масленичного столба получат настоящие мужские подарки

Главным аттракционом рязанского праздника «Душа моя Масленица» вновь будет столб. Его установят на Лыбедском бульваре 24 февраля.
Покорение ярмарочного столба — традиционная русская забава, которая полюбилась горожанам за годы проведения масленичных гуляний.
«Я знаю несколько человек, которые каждый год ждут Масленицу во многом ради нашего столба. Мы ждем и этих уже опытных лазальщиков, и новичков — словом, всех желающих», — отметил Геннадий Дронов — заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка, выступающего организатором праздника.
В этом году по случаю близости Масленицы к Дню защитника Отечества банк скорректировал список призов. Традиционно разыгрывалась бытовая техника, но на этот раз ее потеснили настоящие мужские подарки. В их числе четыре ручные мойки высокого давления, две шлифовальные машины и перфоратор. Те же, кто хочет порадовать своих дам, могут выиграть одну из двух пароварок или мультиварку. Впрочем, заметил Геннадий Дронов, в последние годы и сами девушки охотно участвуют в аттракционе.
Высота столба превышает шесть метров. Участников как и каждый год будут страховать профессиональные альпинисты. Аттракцион начнется в 17:00, но с учетом большого интереса рязанцев лучше приходить заранее. Праздник пройдет с 14:00 до 19:00.