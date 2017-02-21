У жителя Пронска изъяли почти два килограмма марихуаны

У жителя Пронска изъяли 1 855 граммов марихуаны. Об этом
20-летний мужчина нашел в окрестностях рабочего поселка Пронск заросли дикорастущей конопли. Он заготовил марихуану и с наступлением зимы спрятал ее в сугробе около дома. Когда тайнику стала угрожать уборка, злоумышленник попытался перепрятать наркотики. На автомобиле ВАЗ-2112 он отвез марихуану на окраину поселка. Там его задержали полицейские.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.