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13:12, 21 февраля 2017 288
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У жителя Пронска изъяли почти два килограмма марихуаны

У жителя Пронска изъяли почти два килограмма марихуаны

Фото: Pixabay.com

У жителя Пронска изъяли 1 855 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

20-летний мужчина нашел в окрестностях рабочего поселка Пронск заросли дикорастущей конопли. Он заготовил марихуану и с наступлением зимы спрятал ее в сугробе около дома. Когда тайнику стала угрожать уборка, злоумышленник попытался перепрятать наркотики. На автомобиле ВАЗ-2112 он отвез марихуану на окраину поселка. Там его задержали полицейские.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.


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