Сотрудники «Рязаньэнерго» провели для рязанских школьников экскурсии на энергообъекты

В филиале «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошли экскурсии для школьников. На протяжении двух дней для девятиклассников школы № 3 в Рязани были открыты двери производственного отделения (ПО) «Рязанские электрические сети», где они смогли познакомиться с работой персонала оперативно-диспетчерской службы и увидеть оборудование подстанции (ПС) 110 кВ «Рязань».

«Соблюдение правил электробезопасности — это первое, на что энергетики обратили внимание детей в ходе мероприятий. Ребятам напомнили о мерах предосторожности вблизи энергообъектов, разъяснили порядок действий, если на пути оказался провисший или оборванный провод, подчеркнули смертельную опасность, которой подвергаются подростки, рыбача, устраивая пикники или пытаясь сделать „селфи“ рядом с опорами ЛЭП», -говорится в сообщении.

В оперативно-диспетчерской службе школьникам демонстрировали мнемосхему, на которой отображены подстанции и воздушные линии, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Рязанских электрических сетей. Диспетчер должен тщательно следить за показаниями многочисленных телеметрических датчиков, расположенных на ней, управлять технологическими режимами работы энергообъектов, оперативно реагировать в случае возникновения аварийных ситуаций, координировать работу оперативно-выездных бригад и подчиненного персонала.

Ребятам напомнили о мерах предосторожности вблизи энергообъектов

Такие службы в ПО и единый центр управления сетями филиала по праву считают сердцем энергопредприятия, так как от четких и слаженных действий их сотрудников — диспетчеров и инженеров — напрямую зависит надежное функционирование энергосистемы в целом, а значит, комфортные условия жизни населения и стабильная работа промышленных предприятий и объектов социальной сферы.

Рассмотрев на мнемосхеме ПС 110 кВ «Рязань», школьники отправлялись на энергообъект, чтобы увидеть воочию действующее на нем оборудование. Дежурный по подстанции знакомил их с основными принципами работы силовых трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики, выключателей, отвечающих самым современным требованиям надежности и экологической безопасности. Ребята с интересом слушали лекцию, задавали вопросы как о функциях энергооборудования, так и о профессиональных навыках, личных качествах, об образовании, необходимом для успешной работы в энергоотрасли.

Стоит отметить, что подобные мероприятия, направленные на профилактику случаев электротравматизма и профориентацию старшеклассников, проводятся в «Рязаньэнерго» ежегодно, и сотрудники филиала всегда готовы откликнуться на просьбы учебных заведений о проведении экскурсий, тематических бесед или внеклассных часов.