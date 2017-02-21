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9:40, 21 февраля 2017 147

С февраля отделы по работе с клиентами компании «Зеленый сад» будут открыты по воскресеньям

С февраля отделы по работе с клиентами компании «Зеленый сад» будут открыты по воскресеньям

Строительная компания «Зеленый сад» перевела отделы по работе с клиентами на ежедневный график работы. Как пояснили в компании, это сделано для удобства клиентов по их многочисленным просьбам. Исключение составляют только дни общегосударственных праздников.

В ежедневном режиме с февраля работают как центральный офис компании, так и выездные отделы на недавно сданных объектах: ЖК «Еврокомфорт», ЖК «Премьер» и комплексе апартаментов «Green Park Солотча».

График работы центрального офиса:

  • будние дни — с 8:00 до 19:00, без перерыва;
  • суббота — с 10:00 до 19:00, без перерыва;
  • воскресенье — с 10:00 до 16:00, без перерыва.

График работы выездных отделов на объектах «Еврокомфорт», «Премьер» и «Green Park Солотча»:

  • будние дни — с 10:00 до 19:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
  • суббота и воскресенье — с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

График работы выездных отделов на объектах «Евросити» и «Grand Comfort»:

  • будние дни — с 10:00 до 19:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
  • суббота — с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

В пятницу, 24 февраля, офисы будут работать по расписанию субботы.

«Ждем вас в наших офисах! Мы всегда готовы предоставить вам максимально подробную информацию о наших жилых комплексах, возможностях оплаты, программах, акциях и специальных предложениях», — обратилась к клиентам заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ГК «Зеленый сад» Лиана Гокчян.


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