С февраля отделы по работе с клиентами компании «Зеленый сад» будут открыты по воскресеньям

Строительная компания «
В ежедневном режиме с февраля работают как центральный офис компании, так и выездные отделы на недавно сданных объектах: ЖК «Еврокомфорт», ЖК «Премьер» и комплексе апартаментов «Green Park Солотча».
График работы центрального офиса:
- будние дни — с 8:00 до 19:00, без перерыва;
- суббота — с 10:00 до 19:00, без перерыва;
- воскресенье — с 10:00 до 16:00, без перерыва.
График работы выездных отделов на объектах «Еврокомфорт», «Премьер» и «Green Park Солотча»:
- будние дни — с 10:00 до 19:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
- суббота и воскресенье — с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
График работы выездных отделов на объектах «Евросити» и «Grand Comfort»:
- будние дни — с 10:00 до 19:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
- суббота — с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
В пятницу, 24 февраля, офисы будут работать по расписанию субботы.
«Ждем вас в наших офисах! Мы всегда готовы предоставить вам максимально подробную информацию о наших жилых комплексах, возможностях оплаты, программах, акциях и специальных предложениях», — обратилась к клиентам заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ГК «