Рязанское МРЭО изменит график работы в праздничные выходные. Об этом сообщила
23, 25 и 26 февраля рязанское МРЭО ГИБДД не будет работать. 24 февраля организация будет работать по графику.
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Рязанское МРЭО изменит график работы в праздничные выходные. Об этом сообщила
23, 25 и 26 февраля рязанское МРЭО ГИБДД не будет работать. 24 февраля организация будет работать по графику.
Фото
© RZN.info
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