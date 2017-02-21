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11:20, 21 февраля 2017 153
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Рязанское МРЭО изменит график работы в праздничные выходные

Рязанское МРЭО изменит график работы в праздничные выходные

Рязанское МРЭО изменит график работы в праздничные выходные. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

23, 25 и 26 февраля рязанское МРЭО ГИБДД не будет работать. 24 февраля организация будет работать по графику.

Фото Alex Shade


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