Рязанский бензин подорожал на 18 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 18 копеек и на понедельник, 20 февраля, составила 36,55 рубля.
Цены на АИ-92 и АИ-95 увеличились аналогично — до 35,24 и 38,15 рубля за литр соответственно. Литр дизельного топлива по-прежнему стоит 37 рублей 2 копейки.
Регион занял 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом после 12-го неделей ранее. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область сохранила девятую строчку в округе.