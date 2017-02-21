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17:23, 21 февраля 2017 243
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Рязанский бензин подорожал на 18 копеек за неделю

Рязанский бензин подорожал на 18 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 18 копеек и на понедельник, 20 февраля, составила 36,55 рубля.

Цены на АИ-92 и АИ-95 увеличились аналогично — до 35,24 и 38,15 рубля за литр соответственно. Литр дизельного топлива по-прежнему стоит 37 рублей 2 копейки.

Регион занял 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом после 12-го неделей ранее. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область сохранила девятую строчку в округе.


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