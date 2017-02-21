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14:13, 21 февраля 2017 467
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Рязанские бойцы ОМОН показали школьникам оружие и научили задерживать преступников. Фото

Рязанские бойцы ОМОН показали школьникам оружие и научили задерживать преступников. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские полицейские и бойцы ОМОН показали школьникам оружие и научили задерживать преступников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На показательных выступлениях ОМОН Росгвардии побывали воспитанники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также подростки, вставшие на путь исправления.

Ребятам показали элементы тактической тренировки действий при задержании преступников и выучку служебной собаки. Они смогли примерить специальный костюм взрывотехника и увидеть стрелковое оружие, спецтехнику для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Отмечается, что детям было особенно интересно подержать в руках боевое оружие и залезть в кабину бронированного автомобиля «Тигр». Бойцы ОМОН пообщались с подростками и дали им советы по воспитанию самодисциплины.

Воспитанники Центра поздравили бойцов ОМОН с предстоящим праздником — Днем защитника Отечества — и вручили им подарки, выполненные своими руками.


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