Рязанские бойцы ОМОН показали школьникам оружие и научили задерживать преступников. Фото

Рязанские полицейские и бойцы ОМОН показали школьникам оружие и научили задерживать преступников. Об этом
На показательных выступлениях ОМОН Росгвардии побывали воспитанники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также подростки, вставшие на путь исправления.
Ребятам показали элементы тактической тренировки действий при задержании преступников и выучку служебной собаки. Они смогли примерить специальный костюм взрывотехника и увидеть стрелковое оружие, спецтехнику для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Отмечается, что детям было особенно интересно подержать в руках боевое оружие и залезть в кабину бронированного автомобиля «Тигр». Бойцы ОМОН пообщались с подростками и дали им советы по воспитанию самодисциплины.
Воспитанники Центра поздравили бойцов ОМОН с предстоящим праздником — Днем защитника Отечества — и вручили им подарки, выполненные своими руками.