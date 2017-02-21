Рязанцы смогут получить банковскую карту «Мегафона» с курьером

С февраля при заказе любого голосового тарифного плана на сайте интернет-магазина МегаФон рязанцы могут получить банковскую карту «МегаФон» бесплатно. Доставка осуществляется курьером в пределах города Рязани, сообщили в пресс-службе «Мегафона».

«Особенность банковской карты „МегаФон“ заключается в том, что ее счет является счетом мобильного телефона. Пополняя баланс мобильного телефона, владелец карты автоматически пополняет и баланс карты. Это позволяет свободно распоряжаться средствами на балансе телефона: оплачивать покупки, совершать переводы без комиссии, а также получать дополнительную выгоду от пользования банковской картой», — говорится в сообщении.

Карта имеет бесплатное годовое обслуживание, cashback (вознаграждение за покупки у партнеров) до 15% от суммы покупки и возможность ежемесячных начислений на остаток счета из расчета 8% годовых.

Для перевода другому абоненту «МегаФона» нужно просто пополнить его мобильный счет любым привычным способом (через терминал, банкомат, онлайн-банк, в офисе и так далее), и деньги моментально и без комиссии окажутся на его карте. При этом абсолютно неважно, в какой точке России или мира он находится.

Карты платежной системы MasterCard эмитированы банком Round и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским картам. Кроме того, абоненты тарифных планов «Всё включено» M/L/XL/VIP могут получить карту статуса Gold, которая имеет технологию бесконтактной оплаты PayPass. Такая технология не только экономит время, но и делает процесс оплаты еще более безопасным.

«Карта МегаФон Банк стала доступна нашим абонентам с октября 2016 года, и на сегодняшний день ее преимущества уже оценили несколько сотен тысяч клиентов компании. Для удобства и экономии времени мы упростили процедуру получения карты. С 10 февраля новые абоненты могут получить банковскую карту с доставкой. Все, что нужно для этого: оформить заказ на тарифный план в интернет-магазине и приготовить паспорт», — прокомментировал директор Рязанского регионального отделения Центрального филиала компании «МегаФон» Сергей Медведев.

Карта может быть удобна для оплаты небольших покупок, а также в качестве первой банковской карты для детей или дополнительной для фрилансеров.