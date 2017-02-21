Рязань увеличит расходы на расселение аварийного жилья. Во вторник, 21 февраля, бюджетный комитет гордумы одобрил изменения в муниципальную казну, сообщила пресс-служба органа власти. На профильную программу планируют дополнительно направить 21,5 млн рублей из областного бюджета и 6,1 млн — из собственного. Эти средства остались на счетах с прошлого года.
За счет перераспределения средств рассчитывают выделить еще 50 млн рублей на строительство школы в Песочне. Также депутаты хотят увеличить расходы на покупку жилья сиротам и бывшим военным, на проведение Года экологии.
Кроме того, комитет одобрил принятие в бюджет пожертвования — 5,84 млн рублей на на благоустройство детского парка на улице Шевченко.
Утвердить изменения должна городская дума.