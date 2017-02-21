Правительство выделило десять миллиардов рублей лучшим вузам России

Ведущие университеты России получат от государства субсидии на сумму более 10,3 миллиардов рублей, передает
Согласно новому распоряжению кабинета министров, финансовая помощь пойдет на поддержку 21 вуза.
Самые большие выплаты — в размере 849,2 миллионов рублей — достанутся Казанскому федеральному университету, МФТИ, ВШЭ, Университету МИСиС, МИФИ, Новосибирскому национальному исследовательскому госуниверситету, а также Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики.
Вторая и третья группа университетов получит по 482,2 и 141,5 миллионов рублей соответственно.
Средства были выделены для программы по «выходу к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих вузов мирового рейтинга».