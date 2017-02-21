Пострадавшие в ДТП рязанцы получат компенсацию морального вреда. Об этом во вторник, 21 февраля,
В декабре 2014 года водитель ООО «М.», находясь за рулем ГАЗ САЗ 35071, на заснеженном участке дороги Ряжск-Касимов не справился с управлением. Автомобиль развернуло на проезжей части и вынесло на полосу встречного движения, в результате чего он столкнулся с ВАЗ 21103. В ДТП пострадали двое жителей рабочего поселка Шилово: здоровью отца был нанесен вред средней тяжести, здоровью сына — легкий вред.
Водителя самосвала признали виновным в аварии. Так как он исполнял трудовые обязанности, суд, руководствуясь статьями 151, 1099-1101 Гражданского кодекса РФ, взыскал в пользу истцов компенсацию морального вреда в двести тысяч рублей.