Обманувшую почти 300 человек рязанку судили за убийство новорожденного. Об этом сообщила
С октября 2015 года по декабрь 2016 года женщина продавала в соцсети детскую одежду. Заказанная одежда некоторое время доставлялась до покупателей, те писали хорошие отзывы и рекомендовали Ольгу своим друзьям и подписчикам. Позже женщина перестала отправлять заказы, однако просила и получала за них банковские переводы на полную сумму товара.
После обращений пострадавших в полицию в отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
На данный момент в следственное управление регионального УМВД обратились 275 человек из 33 регионов страны, которых женщина обманула на общую сумму более пяти миллионов рублей. Полиция ищет жертв мошенницы, которые еще не обращались в правоохранительные органы.