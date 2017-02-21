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13:05, 21 февраля 2017 81
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Победителя Малого кубка Рязани по «Что? Где? Когда?» выявили дополнительные показатели

Победителя Малого кубка Рязани по «Что? Где? Когда?» выявили дополнительные показатели

В Рязани впервые разыграли Малый кубок города по «Что? Где? Когда?». Турнир прошел в горьковской библиотеке в воскресенье, 19 февраля, сообщили RZN.info организаторы. За трофей боролись 13 команд.

Победу одержала «Палата №3» из Сасова. После первого тура из трех она лидировала со стопроцентным результатом, во втором ее догнали еще две команды. В итоге у представителей райцентра оказалось поровну правильных ответов с рязанским коллективом Borjgch. Обладателя кубка определили по дополнительным показателям: «Палата №3» справилась с более сложными вопросами — теми, на которые ответило меньшее число команд.

Borjgch получил серебро, бронзовые медали буквально на последнем вопросе вырвал «Повелитель Вжух».

Добавим, в октябре «Палата №3» завоевала первый большой Кубок Рязани, также опередив Borjgch по дополнительным показателям.

Фото Татьяны Наумовой


© RZN.info

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