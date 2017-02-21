Николай Любимов провел первое заседание правительства. Видео

Во вторник, 21 февраля, Николай Любимов провел первое заседание правительства. Об этом в сюжете рассказал «
На заседании рассмотрели изменения в программе развития местного самоуправления и сельских округов. На новую подпрограмму предусмотрено десять миллионов рублей. Средства получат 25 проектов.
«То, что мы поддерживаем их инициативы, в том числе и с финансовой точки зрения, для них это очень важно. Люди должны сами определять, что им нужно в их дворах. Мы должны эти начинания поддерживать», — отметил Любимов.
После заседания врио губернатора региона наградил руководителя УФК по области Юрия Карпова знаком «За заслуги перед Рязанской областью».