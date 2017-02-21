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13:50, 21 февраля 2017 416
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Николай Любимов провел первое заседание правительства. Видео

Николай Любимов провел первое заседание правительства. Видео

Во вторник, 21 февраля, Николай Любимов провел первое заседание правительства. Об этом в сюжете рассказал «ТКР».

На заседании рассмотрели изменения в программе развития местного самоуправления и сельских округов. На новую подпрограмму предусмотрено десять миллионов рублей. Средства получат 25 проектов.

«То, что мы поддерживаем их инициативы, в том числе и с финансовой точки зрения, для них это очень важно. Люди должны сами определять, что им нужно в их дворах. Мы должны эти начинания поддерживать», — отметил Любимов.

После заседания врио губернатора региона наградил руководителя УФК по области Юрия Карпова знаком «За заслуги перед Рязанской областью».


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