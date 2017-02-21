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9:01, 21 февраля 2017 903
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На Южной окружной фура врезалась в отбойник

На Южной окружной фура врезалась в отбойник

На Южной окружной фура врезалась в отбойник. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидцев, из-за ДТП собралась большая пробка. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото «Подслушано у водителей в Рязани»


© RZN.info

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