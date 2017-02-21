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14:34, 21 февраля 2017 188
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Молодая мама из Тумы поборется за звание «Королева Рунета-2017»

Молодая мама из Тумы поборется за звание «Королева Рунета-2017»

Молодая мама из Тумы поборется за звание «Королева Рунета-2017». Марине Симбиревой 34 года, у нее трое детей, сообщила пресс-служба конкурса.

В конкурсе красоты «Королева Рунета» участвуют 33 молодые мамы из России, Молдовы, Грузии, Испании, Франции и Узбекистана. В полуфинал пройдут 15 женщин, которые наберут наибольшее количество смс-голосов. Голосование продлится ровно до полудня по московскому времени 28 февраля.

Для выхода в финал женщины запишут видеовизитки о себе, своем регионе или стране. В завершающий этап пройдут три обладательницы лучших визиток, а также две участницы, которых определят на очных кастингах в странах Ближнего Востока.

В финале на церемонии награждения встретится 5 участниц, три из которых определится по результатам полуфинального смс-голосования от стран России и СНГ. Остальные две участницы определятся путем очных кастингов, которые сейчас проходят на территории стран Ближнего Востока.

Фото сайт конкурса


© RZN.info

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«Абоненты переходят в мессенджеры». Директор Tele2 в Рязани дала интервью RZN.info

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