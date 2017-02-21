Минобороны уточнило дату начала обороны Севастополя. В ведомстве подготовили проект, который внесет изменения в федеральный закон «О ветеранах», передает «
О подготовке законопроекта во вторник, 21 февраля, рассказал врио начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ Алексей Цыганков.
«В феврале текущего года, буквально на днях Минобороны России подготовлен и направлен в правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах, которым предлагается уточнить дату начала обороны Севастополя не с 5 ноября 1941 года, а с 30 октября 1941 года. Принятие данного законопроекта позволит восстановить историческую справедливость», — отметил Цыганков.
Согласно федеральному закону «О ветеранах», оборона Севастополя началась 5 ноября 1941 года и завершилась 4 июля 1942 года.