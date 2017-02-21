Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:31, 21 февраля 2017 46
 0    0

Минобороны уточнило дату начала обороны Севастополя

Минобороны уточнило дату начала обороны Севастополя

Фото: Pixabay.com

Минобороны уточнило дату начала обороны Севастополя. В ведомстве подготовили проект, который внесет изменения в федеральный закон «О ветеранах», передает «РИА Новости».

О подготовке законопроекта во вторник, 21 февраля, рассказал врио начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ Алексей Цыганков.

«В феврале текущего года, буквально на днях Минобороны России подготовлен и направлен в правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах, которым предлагается уточнить дату начала обороны Севастополя не с 5 ноября 1941 года, а с 30 октября 1941 года. Принятие данного законопроекта позволит восстановить историческую справедливость», — отметил Цыганков.

Согласно федеральному закону «О ветеранах», оборона Севастополя началась 5 ноября 1941 года и завершилась 4 июля 1942 года.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:37, 21 февраля 2017
Рязанка заявила в полицию о ложном похищении дорогого телефона
14:31, 21 февраля 2017
Минобороны уточнило дату начала обороны Севастополя
14:13, 21 февраля 2017
Рязанские бойцы ОМОН показали школьникам оружие и научили задерживать преступников. Фото
14:08, 21 февраля 2017
Рязанцы смогут получить банковскую карту «Мегафона» с курьером
14:04, 21 февраля 2017
Внимание, логика и эрудиция. Студенты РГАТУ поучаствовали в интеллектуальной игре «Рубикон»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
80% мусора может быть переработано

80% мусора может быть переработано

В начале года в Рязани начал свою работу мусоросортировочный комплекс «ПромРегионЭкология». Об

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 43 192
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
11:04, 15 февраля 2017 42 632
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 38 960
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 29 291
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 460
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум