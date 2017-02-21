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15:27, 21 февраля 2017 740
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Любимов поручил активизировать работу ярмарок выходного дня

Любимов поручил активизировать работу ярмарок выходного дня

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил активизировать работу ярмарок выходного дня. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На заседании правительства во вторник, 21 февраля, Любимов заявил о необходимости максимально широко организовать торговлю продукцией рязанских сельхозтоваропроизводителей в преддверии праздников — Дня защитника Отечества, Масленицы и 8 Марта. Глава региона велел еще раз проверить безопасность и удобство торговых площадок.

Отмечается, что свою продукцию на ярмарках выходного дня представляют более 440 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий региона.


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