Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил активизировать работу ярмарок выходного дня. Об этом сообщил
На заседании правительства во вторник, 21 февраля, Любимов заявил о необходимости максимально широко организовать торговлю продукцией рязанских сельхозтоваропроизводителей в преддверии праздников — Дня защитника Отечества, Масленицы и 8 Марта. Глава региона велел еще раз проверить безопасность и удобство торговых площадок.
Отмечается, что свою продукцию на ярмарках выходного дня представляют более 440 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий региона.