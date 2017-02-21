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8:31, 21 февраля 2017 101
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Лыбедский бульвар начали готовить к празднованию Масленицы

Лыбедский бульвар начали готовить к празднованию Масленицы

Фото: © RZN.info / Наталья Смольянинова

Лыбедский бульвар начали готовить к празднованию Масленицы во вторник, 21 февраля. Рабочие расчищают от снега и льда место для гуляний.

Напомним, в этом году Масленица впервые пройдет на Лыбедском бульваре. В пятницу, 24 февраля, там будут работать две сцены. На большой, у улицы Горького, выступят группа The Timers, хор имени Попова и другие ведущие творческие коллективы области. Малую сцену у Главпочтамта отдадут гармонистам: конкурс «Играй, гармонь» возвращается на праздник спустя несколько лет.

Всего в Рязани пройдет больше 20 праздничных мероприятий в учреждениях и на улицах.


Фото: © RZN.info / Наталья Смольянинова

© RZN.info

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