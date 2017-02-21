RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Лыбедский бульвар начали готовить к празднованию Масленицы во вторник, 21 февраля. Рабочие расчищают от снега и льда место для гуляний.
Напомним, в этом году Масленица впервые пройдет на Лыбедском бульваре. В пятницу, 24 февраля, там будут работать две сцены. На большой, у улицы Горького, выступят группа The Timers, хор имени Попова и другие ведущие творческие коллективы области. Малую сцену у Главпочтамта отдадут гармонистам: конкурс «Играй, гармонь» возвращается на праздник спустя несколько лет.
Всего в Рязани пройдет больше 20 праздничных мероприятий в учреждениях и на улицах.