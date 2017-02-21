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16:20, 21 февраля 2017 292
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Каждый пятый рязанец хочет в ближайшие пару лет купить квартиру — опрос

Каждый пятый рязанец хочет в ближайшие пару лет купить квартиру — опрос

Фото: Pixabay.com

22% рязанцев намерены в ближайшие два года улучшить жилищные условия. Такие данные распространил Финансовый университет при Правительстве России во вторник, 21 февраля.

Исследователи опросили жителей 79 крупнейших городов страны, в каждом из них они узнали мнение больше 600 человек.

По доле горожан с такими планами Рязань разделила 57-е место с Орлом, Саранском, Брянском, Вологдой, Тверью, Владимиром и Чебоксарами. Лидируют Грозный (52%), Махачкала и Севастополь, замкнули список Нижний Новгород и Воронеж (по 14%).

Среднероссийское значение не приводится.


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