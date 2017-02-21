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15:15, 21 февраля 2017 389
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«Хонда» отзовет из России более 135 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

«Хонда» отзовет из России более 135 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

«Хонда Мотор РУС» отзовет из России 135 тысяч 491 машину марок Honda и Acura из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отзову подлежат 135,168 тысячи автомобилей Honda моделей Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D и 323 автомобиля Acura RDX. Машины выпустили в период с 2005 по 2016 год.

«В данных автомобилях Honda (Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D) и Acura (RDX) вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом», — отметил производитель.

Представители компании отправят владельцам машин с браком подушек безопасности письма или позвонят по телефону. Отмечается, что автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля, обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт. На попавших под отзыв автомобилях заменят газогенератор подушки безопасности.


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