«Хонда» отзовет из России более 135 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

«Хонда Мотор РУС» отзовет из России 135 тысяч 491 машину марок Honda и Acura из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает «
Отзову подлежат 135,168 тысячи автомобилей Honda моделей Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D и 323 автомобиля Acura RDX. Машины выпустили в период с 2005 по 2016 год.
«В данных автомобилях Honda (Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D) и Acura (RDX) вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом», — отметил производитель.
Представители компании отправят владельцам машин с браком подушек безопасности письма или позвонят по телефону. Отмечается, что автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля, обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт. На попавших под отзыв автомобилях заменят газогенератор подушки безопасности.